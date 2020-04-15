В Москве автомобили водителей без цифровых пропусков могут оказаться на штрафстоянке

Об этом стало известно 15 апреля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что по данному вопросу уже налажено взаимодействие между ГИБДД столицы и ЦОДД (Центром организации дорожного движения). Номера автомобилей, на которые не оформлен пропуск, будут сверяться по камерам видеонаблюдения.

Штрафы будут выписываться автоматически. Все данные по автомобилю и его владельцу поступят в ГИБДД. Повторное нарушение приведет к отправке транспортного средства на штрафстоянку. Однако подобные меры планируются лишь в будущем.