В Москве автомобили водителей без цифровых пропусков могут оказаться на штрафстоянке
15 апреля, 21:59ОбществоФото: pixabay.com
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В российской столице автомобили, водители которых не получили цифровой пропуск, могут отправить на штрафстоянку.
Об этом стало известно 15 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что по данному вопросу уже налажено взаимодействие между ГИБДД столицы и ЦОДД (Центром организации дорожного движения). Номера автомобилей, на которые не оформлен пропуск, будут сверяться по камерам видеонаблюдения.
Штрафы будут выписываться автоматически. Все данные по автомобилю и его владельцу поступят в ГИБДД. Повторное нарушение приведет к отправке транспортного средства на штрафстоянку. Однако подобные меры планируются лишь в будущем.
Вопрос, что делать тем автовладельцам, которым цифровые пропуска не нужны, пока остается открытым.
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