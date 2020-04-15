В минздраве Башкирии рассказали о двоих пациентах, умерших от коронавируса

В минздраве Башкирии рассказали об умерших пациентах, у которых диагностировали коронавирус. Напомним, всего в республике скончалось пятеро местных жителей. Все они страдали разными заболеваниями, но умерли от острой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Башкирии умерло два пациента. Один из них, 33-летний житель Мечетлинского района, страдал сахарным диабетом и имел осложнения. Второму умершему было 52 года. Это был пациент из Стерлитамака, страдающий острым лейкозом.

Напомним, ранее стало известно о первых жертвах, умерших от коронавируса. Одним из них был 63-летний мужчина с анемией и бронхитом, вторая умершая - 73-летняя женщина, у которой были рак груди и диабет.