В минздраве Башкирии назвали средний возраст заболевших коронавирусом
15 апреля, 14:15ОбществоНадежда ВалитоваФото: health.bashkortostan.ru
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На ежедневном брифинге минздрава республики рассказали о новых зараженных опасной инфекцией.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Средний возраст всех заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике составляет от 18 до 65 лет, заявил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.
Всего в республике только за последние сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболеваний, таким образом, количество заболевших достигло отметки в 149 человек.
В РКБ имени Куватова находятся 29 пациентов, в инфекционной больнице – 56, в Демской больнице и Белебее – по 8 больных, в Октябрьском, Кумертау, Бурзянской ЦРБ, Дюртюлях, Исянгулово и Туймазах – по 1 пациенту, Нефтекамске и Стерлитамаке – по 2 пациента, в Бирске – 5 больных.
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