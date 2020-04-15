В минздраве Башкирии назвали средний возраст заболевших коронавирусом

Средний возраст всех заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике составляет от 18 до 65 лет, заявил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Всего в республике только за последние сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболеваний, таким образом, количество заболевших достигло отметки в 149 человек.