В Ханты-Мансийском АО люди начали массово нарушать режим самоизоляции

В парке «Кедровый лог» люди снесли ограждение, чтобы погулять. В Сургуте с 30 марта введен запрет на посещение всех парков и скверов, о чем напоминают барьеры и красные предупреждающие ленты. Соответствующие меры были приняты для того, чтобы не допустить массовых скоплений людей во время распространения коронавируса. Однако как только пришла теплая весенняя погода, жители города начали все чаще выходить на улицу и гулять по парку, что нарушает постановление губернатора Натальи Комаровой. Об этом пишет fedpress.ru.