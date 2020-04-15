В Ханты-Мансийском АО люди начали массово нарушать режим самоизоляции
Жители Сургута все чаще начали выходить из дома и гулять, нарушая тем самым режим самоизоляции. Власти просят горожан подумать о своем здоровье и не выходить на улицу.
В парке «Кедровый лог» люди снесли ограждение, чтобы погулять. В Сургуте с 30 марта введен запрет на посещение всех парков и скверов, о чем напоминают барьеры и красные предупреждающие ленты. Соответствующие меры были приняты для того, чтобы не допустить массовых скоплений людей во время распространения коронавируса. Однако как только пришла теплая весенняя погода, жители города начали все чаще выходить на улицу и гулять по парку, что нарушает постановление губернатора Натальи Комаровой. Об этом пишет fedpress.ru.
По словам главы Сургута Вадима Шувалова, в выходные дни на улице были большие толпы - в основном гуляли дети и пожилые люди, причем многие были без медицинских масок. Такая ситуация может привести к распространению COVID-2019.
Шувалов назвал поведение жителей Сургута безответственным и предупредил, что в соседних регионах есть погибшие от коронавируса. Он призвал не допустить такой ситуации в Ханты-Мансийском АО. А чтобы это сделать, необходимо соблюдать режим самоизоляции.