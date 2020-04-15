В Башкирии один из священников выступил против закрытия храмов на Пасху

В социальных сетях получил распространение текст обращения к президенту России Владимиру Путину, созданный движением “Сорок сороков”. По данным издания “Эхо Москвы в Уфе”, в Башкирии начинание этого движения поддержал один из священников уфимской епархии протоиерей Вячеслав Архангельский.

Издание сообщает, что священник через мессенджеры просит прихожан подписать обращение, в тексте которого говорится, что “...последние события, связанные с закрытием храмов на Пасху Христову в разных регионах, принуждением к использованию цифровых пропусков, угрозами штрафами в адрес верующих, которые посетили богослужения, - это тяжкое оскорбление и памяти предков, и нашей веры, и идеалов тысячелетней России”.

Составители обращения также называют действия региональных руководителей, решивших закрыть церкви в эти святые дни, “циничным неуважением к православной вере, а то и прямой враждебностью по отношению к ней.

- Это оскорбление миллионов православных верующих, - заявили авторы обращения.

Протоиерей Вячеслав Архангельский отказался комментировать ситуацию и прервал телефонную беседу с корреспондентом Медиакорсети со словами: “Вы все сами знаете”.

Пресс-секретарь Уфимской епархии РПЦ отец Евгений Шерышев признался, что не в курсе ситуации вокруг этого обращения. Он отметил, что уфимская епархия РПЦ не имеет отношения к действиям протоиерея Вячеслава Архангельского.