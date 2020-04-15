В Башкирии объявили о резком усилении ветра
15 апреля, 13:45ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Предупреждение опубликовали спасатели МЧС.
По данным ведомства, в республике в ближайшие сутки ожидается резкое усиление ветра, грозы, дожди и облачная погода.
В МЧС сообщили, что в период с 20:00 15 апреля до 20:00 16 апреля скорость ветра в среднем будет составлять от 8 до 13 метров в секунду, но порывы вырастут до 20 метров в секунду.
Температура воздуха Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +7,+12°. Прогноз погоды в Уфе совпадает с республиканским.
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