В Башкирии неизвестные спилили и сожгли деревянные кресты на кладбище

Полицейские Башкирии сообщили, что возле поселка Муллино неизвестный спилил деревянные кресты. С сообщением об этом обратилась жительница Октябрьского.

Женщина сообщила, что заметила это так, как крест был спилен также и на могиле ее сына. Злоумышленник надругался над несколькими могилами и частично уничтожил кресты.