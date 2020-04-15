В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус в частных лабораториях

В ходе брифинга министерства стало известно, что к тестированию на наличие коронавируса подключились и частные лаборатории. В настоящий момент принято решение включить коммерческие организации в реестр коронавирусной инфекции.

По информации и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венера Изикаева, анализы принимают в ООО «Центр лабораторной диагностики», ООО Медицинский центр «Меги», и ООО «Медиалаб». Забор анализов стартовал уже с 14 апреля.