В Башкирии будут штрафовать за растаскивание грязи машинами

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии приняли решение начать штрафовать за загрязнение территорий.

По словам Константина Толкачева, прежде всего планируется наказывать за «растаскивание» грязи по улицам, в первую очередь, грузовиками. Также штрафы будут предусмотрены за слив топлива, масел или мойки автомобилей в непредназначенных для этого местах, отметил он. Незаконными станут и езда без тента и рассыпание груза.

Размер штрафа будет от 500 до одной тысячи рублей для граждан, от четырех тысяч до семи тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей для юридических лиц.

Наказывать также планируется за подтопление улиц, тротуаров, дворов, иных территорий из-за сброса или утечки воды из инженерных сетей. Здесь предполагаются штрафы от 300 до одной тысячи рублей для граждан, от одной тысячи до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от десяти тысяч до пятидесяти тысяч для юридических лиц.