Ученый заявил, что выявлены как минимум две разновидности коронавируса

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, который ранее руководил лабораторией «Вектор», разрабатывающей тест на выявление нового коронавируса, дал интервью изданию Reminder. «Новые Известия» опубликовали наиболее актуальные моменты беседы.

Сколько существует разновидностей вируса?

Сергей Нетесов уточнил, что выявлены уже две или три разновидности вируса. Одна – более заразная, но при этом менее патогенная, а другая – наоборот, менее заразная, но зато более патогенная.

Авторы исследований на эту тему сообщают, что такое развитие событий логично, поскольку для вируса человеческая популяция является средой отбора.

Пациента с тяжелой формой болезни врачи изолируют от других людей, но тот, кто легко переносит заболевание (а таких большинство), будет свободно распространять его дальше.

В истории человечества подобное случалось с возбудителями других болезней.

Не исключается передача вируса через пальцевые контакты

Изучение распространения вирусов гриппа показали, что около 40% заболевших заражались через пальцевые контакты, а не через кашель и чихание. Не доказано, что такое свойство не присуще и для коронавируса.

Так, в Новосибирске по ситуации на 10 апреля было обнаружено18 инфицированных. Двое не знают, где могли подцепить вирус, поскольку лично не общались с больными. Если выяснится, что их родственники также не общались в больными людьми, то придется признать: вирус передается через прикосновения к грязным поручням, дверным ручкам и т.п. И это лишь первые головоломки.

Какой ценой добиться коллективного иммунитета?

Какую часть населения необходимо иммунизировать для выработки коллективного иммунитета, зависит от коэффициента распространения вируса, который показывает, сколько человек способен заразить один заболевший.

По предварительным подсчетам, коэффициент распространения коронавируса – 3. Таким образом доля иммунизированного населения должна превышать 50%. Впрочем, даже 30-проценный показатель замедлит распространение вируса. Именно так случилось в Китае.

Дело за малым – найти вакцину.