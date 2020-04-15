ЦИК поддержала кандидатуру Ольги Кирилловой на место в Мосгоризбиркоме
15 апреля, 17:24ОбществоФото: kremlin.ru
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Члены ЦИК на заседании сегодня, 15 апреля, обсудили вакантное место члена Мосгоризбиркома с правом решающего голоса.
Как сообщает ФедералПресс, участниками заседания была рассмотрена кандидатура Ольги Кирилловой, выдвинутая ранее общественной палатой российской столицы.
Отмечается, что Кириллова в течение многих лет работала в правоохранительных структурах. В настоящее время она является главой комиссии общественной палаты Москвы по безопасности и миграционной политике. В 2019-м году она работала на сложных выборах в Мосгордуму, была в составе комиссии Мосгоризбиркома, которая рассматривала жалобы на решения комиссий.
Кандидатура Кирилловой была поддержана всеми 14 участниками заседания, в частности главой ЦИК Эллой Памфиловой. По ее словам, присутствие Кирилловой усилит избирательную комиссию столицы.
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