ЦИК поддержала кандидатуру Ольги Кирилловой на место в Мосгоризбиркоме

Отмечается, что Кириллова в течение многих лет работала в правоохранительных структурах. В настоящее время она является главой комиссии общественной палаты Москвы по безопасности и миграционной политике. В 2019-м году она работала на сложных выборах в Мосгордуму, была в составе комиссии Мосгоризбиркома, которая рассматривала жалобы на решения комиссий.