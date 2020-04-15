Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова рассказала о своих любимых книгах
У супруги руководителя региона этот список состоит из десяти пунктов.
Каринэ Хабирова выложила очередной пост из своей жизни в Инстаграм. Пост сопровождается фотографией на которой супруга главы Башкирии изображена с большой книгой. Она заверила, что любит читать, но не только во время самоизоляции.
«Навело на мысль, что со многими из вас у нас схожи предпочтения в книгах. И поступило огромное количество вопросов о том, что я читаю во время самоизоляции или просто люблю читать. Решила опубликовать для Вас список. Вдруг кому будет интересно и полезно, а может вы мне посоветуете то, что Вам особенно по душе», – обратилась она к своим подписчикам.
В список любимых произведений и авторов вошли все книги Александра Пушкина, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Мгновения жизни» Мустая Карима, «Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, «Сансара», «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина, Михаил Лермонтов и его «Герой нашего времени», а также Ильф и Петров, подарившие миру Остапа Бендера
Супруга Радия Хабирова выразила надежду, что каждый найдет то, что ему интересно. «К слову, многие великие произведения были написаны как раз во время самоизоляции», – отметила она.