Станислав Поздняков: ОКР выделит федерациям дополнительно 265 млн рублей

Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса принял решение перенести Олимпийские игры на год. Эта ситуация вызвала дополнительные экономические траты на подготовку к Играм, пишет "Советский спорт".

«Мы находимся в постоянном контакте с руководителями общероссийских спортивных федераций и стараемся идти навстречу по всем вопросам. В том числе сейчас мы планируем освободить от уплаты аренды те федерации, которые квартированы в ОКР. И конечно, делаем все возможное, чтобы изыскать дополнительные средства в рамках нашей программы содействия подготовке спортсменов - кандидатов на участие в играх в Токио в это непростое для всех время. Наши специалисты перераспределили и оптимизировали часть расходов, в результате чего мы смогли выделить дополнительно сумму в 265 миллионов рублей», - отметил глава ОКР Станислав Поздняков.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2020 года олимпийский комитет уже выделил свыше 545 миллионов рублей. В частности, эти средства пошли на оплату услуг тренеров, медработников, технических и научных специалистов, на оплату трансферов. Также часть выделенных денег была потрачена на спортивное оборудование, на его покупку, транспортировку, установку. Значительная строка расходов – это проживание, питание спортсменов и тренеров.

Кроме того, средства уходят и на использование спортобъектов во время тренировочных, тестовых и других подготовительных мероприятий, на оплату лечения спортсменов, на повышение квалификации тренеров.