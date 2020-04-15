Стало известно, в какие больницы помещены пациенты с коронавирусом в Башкирии

Сегодня, 15 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии сообщили о дислокации пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, по больницам.

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в РКБ имени Куватова сейчас госпитализированы 29 пациентов с подврежденным заражением коронавирусом, в инфекционной больнице – 56, в Демской больнице и Белебее – по 8 больных, в Октябрьском, Кумертау, Бурзянской ЦРБ, Дюртюлях, Исянгулово и Туймазах – по 1 пациенту, Нефтекамске и Стерлитамаке – по 2 пациента, в Бирске – 5 больных.

В целом, по информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 149 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 20. Среди общего числа 15 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.

Скончались 5 человек, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией.

Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.