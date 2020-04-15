Специалист рассказала о необходимых микроэлементах для противостояния вирусу

Как сообщает infox.ru, по мнению профессора, необходимо дышать свежим воздухом и находиться на солнце. Так, Калиниченко подчеркнула, что стоит открыть парки, где люди будут прогуливаться на безопасной дистанции.

Калиниченко добавила, что недостаток кислорода провоцирует развитие вирусов в легких. Она подчеркнула, что современная медицина должна занять позицию профилактической медицины, и не допускать доведения граждан до лечения на аппаратах ИВЛ.

Также специалист добавила, что для профилактики заражения необходимо получать витамин D в достаточных количествах. А получить его можно только на солнце. В Ирландии ученые уже доказали, что люди, у которых витамин D присутствует в достаточном количестве, реже болеют и пьют меньше лекарств.

Негативно на иммунитет влияет и недостаток омега-3 жирных кислот, то есть обычный рыбий жир.