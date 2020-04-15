Психолог рассказал об опасности беспечного отношения к коронавирусу
15 апреля, 22:07ОбществоФото: pixabay.com
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По словам психолога Сергея Ланга, наибольшему риску заболеть коронавирусом подвергаются люди, которые полагают, что они неуязвимы для болезни.
Он добавил, что в этом случае организм человека отключает защитные механизмы, сообщает 15 апреля газета «Известия».
Специалист добавил, что из-за подобного отношения люди могут не замечать тревожных признаков, свидетельствующих о заболевании. Ланг подчеркнул, что человек может убедить себя и окружающих, что не болеет, и не станет придерживаться режима самоизоляции. А это опасно как для него, так и для окружающих.
С другой стороны, чрезмерная тревожность может также привести к негативным последствиям. Когда человек слишком боится заражения, его организм зачастую отвечает ложной симптоматикой. Кроме этого, подобные установки могут привести к инфарктам, инсультам и другим проблемам.
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