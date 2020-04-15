Психолог рассказал об опасности беспечного отношения к коронавирусу

Специалист добавил, что из-за подобного отношения люди могут не замечать тревожных признаков, свидетельствующих о заболевании. Ланг подчеркнул, что человек может убедить себя и окружающих, что не болеет, и не станет придерживаться режима самоизоляции. А это опасно как для него, так и для окружающих.