Полеты над Москвой ограничат в связи с парадом Победы

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По сообщению Росавиации, в российской столице с 15 апреля начнутся репетиции воздушной программы парада Победы. Поэтому полеты над городом временно ограничат.
Временный режим будет действовать 15,17,20 и 22 апреля, сообщает газета «Известия».
Резервными днями объявлены 16, 21, 23 и 24 апреля. При этом ограничения будут минимальны. Все авиакомпании и аэропорты о них оповещены. Речь идет о частичной невозможности полетов в утренние часы.
Во время проведения репетиций и непосредственно воздушной части парада также будут действовать ограничения.
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