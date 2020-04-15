Пациенты без коронавируса в РКБ в Уфе заявили, что к ним подселили больных пневмонией

Сегодня, 15 апреля, в соцсетях стало стремительно распространяться новое видео о ситуации в Республиканской клинической больнице, которое Mash.

Напомним, в больнице вторую неделю продолжается карантин, связанный с массовым заражением коронавирусной инфекцией. Сразу после этого в республике начало прибавляться число зараженных коронавирусом, почти половину из них составляют сотрудники и пациенты РКБ.

По информации канала Mash, центро недовольства на сей раз сало ревматологическое отделение, заведующего которого Римма Камалова ранее открыто выступила с критикой действий главного врача РКБ Эльзы Сыртлановой.

В своем видеообращении группа пациентов отделения сообщила, что они получили результаты анализов на РКБ, не подтвердившие у них заражение.

Но сегодня стало известно, что в отделение стали переселять больных пневмонией. Известно, что медики, работающие в отделении также больны.

Сын Риммы Камаловой – юрист Тимур Уразметов, который взялся защищать права медперсонал больницы, сообщил, что сегодня стали известны результаты тестов на коронавируc, взятые у сотрудников отделения ревматологии. Коронавирусом оказались заражены три сотрудника отделения, которые теперь не имеют права лечить пациентов.

Таким образом пациентами занимаются уже в основном медсестры, которые от усталости валятся с ног.

Как следует из видеообращения, опубликованного на канале Mash, в ревматологическое отделение перевели ещё нескольких медиков из трансплантологии и УЗИ, которые также страдают пневмонией. Для ухода за ними назначили неврологов, поскольку больше здоровых докторов, кроме администрации, не осталось. Судя по голосу, на видео об этом рассказывает заведующая отделением Римма Камалова.

Пока никакого комментария от руководства клиники или представителей минздрава РБ по поводу данного заявления не появилось.