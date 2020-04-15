Фото: pxhere.com
Москвичам могут компенсировать плату за парковочные абонементы
15 апреля, 16:13Общество
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил возместить часть стоимости годовых абонементов на парковку москвичам.
Как пишет RT, депутат предложил компенсировать 20% от стоимости абонементов, поскольку жители столицы находятся на самоизоляции и не передвигаются по городу так же активно, как раньше.
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