Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии находится в больнице
Оперативные данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, в настоящий момент практически все госпитализированные пациенты находятся в больнице в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 2 заболевших коронавирусом в тяжелом состоянии.
В ведомстве уточнили, что к 15 апреля в больницах находятся 116 человек – 56 пациентов в состоянии средней тяжести в РКБ имени Куватова, в Демской больнице 8 человек – один в тяжелом состоянии, все остальные в средней тяжести, в больнице №1 Октябрьского находится один человек в состоянии средней тяжести, в РКИБ Стерлитамака – две человека в средней тяжести, в Кумертау, Сибае, Дюртюлях, Исянгулово, Туймазах, Буздяке – по одному пациенту в средней тяжести. В Белебеевской ЦРБ находится 8 человек, из них один в тяжелом состоянии, в Бирской больнице – пятеро в средней тяжести.
Всего с выздоровлением выписано 9 человек. Умерло 5 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении - 19 человек с легкой формой заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 336 человек, из них 10 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19: взято на учет – 18 человек.