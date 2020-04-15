Мэрия Москвы подала в суд на мужа певицы Алсу из-за крупных долгов

Как сообщают журналисты, департамент имущества Москвы насчитал 266 тысяч рублей задолженности по содержанию старинного особняка на Большой Татарской, 15. Он принадлежит компании «Тат-плаза», половина доли которого как раз и принадлежит Яну Абрамову, мужу певицы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что владельцем нового ресторана «Башкортостан» в Москве стал свекр певицы – отец Яна Абрамова. В своем недавнем интервью для шоу «Осторожно. Собчак» Алсу призналась, что покупала голоса для своей дочери Микеллы в нашумевшем музыкальном конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале, чем вызвала массу негатива в свой адрес.