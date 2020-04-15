Мэрия Москвы подала в суд на мужа певицы Алсу из-за крупных долгов
15 апреля, 12:56ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mash
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Речь идет о долге в размере 266 тысяч рублей, как сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщают журналисты, департамент имущества Москвы насчитал 266 тысяч рублей задолженности по содержанию старинного особняка на Большой Татарской, 15. Он принадлежит компании «Тат-плаза», половина доли которого как раз и принадлежит Яну Абрамову, мужу певицы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что владельцем нового ресторана «Башкортостан» в Москве стал свекр певицы – отец Яна Абрамова. В своем недавнем интервью для шоу «Осторожно. Собчак» Алсу призналась, что покупала голоса для своей дочери Микеллы в нашумевшем музыкальном конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале, чем вызвала массу негатива в свой адрес.
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