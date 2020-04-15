ФСС Тюменской области начнет прямые выплаты пособий с 1 июля
В Тюменской области с 1 июля 2020 года стартует проект Фонда социального страхования (ФСС) «Прямые выплаты», который предполагает расчет и выплату пособий из средств самого ФСС без обращений к работодателю.
В тех субъектах РФ, где еще не запущена программа ФСС, компании перечисляют страховые взносы за сотрудников, чтобы получать следующие выплаты: социальные пособия по беременности и родам, единовременные пособия женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сначала работодатели из своих средств выплачивают пособие или больничный, а после этого направляют документы в ФСС, чтобы возместить расходы и получить вычет на новый платеж по страховым взносам. Об этом пишет nashgorod.ru.
Благодаря новой системе фонд самостоятельно и напрямую будет перечислять пособия. Этот механизм гарантирует своевременное получение выплат вне зависимости от того, в каком финансовом положении находится работодатель.
Проект ФСС «Прямые выплаты» запущен в 69 субъектах РФ. Программа успела хорошо зарекомендовать себя: работники своевременно получают выплаты, а работодателю не нужно направлять на это средства из оборота.
В тех субъектах РФ, где еще не запущена новая система фонда, ФСС организует вебинары для работодателей. Так, в Тюмени 14 апреля прошло подобное мероприятие для работодателей и разработчиков ПО КОНТУР. Те, кто не успел вовремя принять участие в вебинаре, могут прийти 16 апреля.
С июля система ФСС распространится на Республики Башкортостан и Дагестан, Красноярский край и Ставропольский край, а также на Волгоградскую, Ленинградскую и Ярославскую области. В этих регионах фонд будет напрямую выплачивать социальные пособия.