ФСС Тюменской области начнет прямые выплаты пособий с 1 июля

В тех субъектах РФ, где еще не запущена программа ФСС, компании перечисляют страховые взносы за сотрудников, чтобы получать следующие выплаты: социальные пособия по беременности и родам, единовременные пособия женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сначала работодатели из своих средств выплачивают пособие или больничный, а после этого направляют документы в ФСС, чтобы возместить расходы и получить вычет на новый платеж по страховым взносам. Об этом пишет nashgorod.ru.

Благодаря новой системе фонд самостоятельно и напрямую будет перечислять пособия. Этот механизм гарантирует своевременное получение выплат вне зависимости от того, в каком финансовом положении находится работодатель.

Проект ФСС «Прямые выплаты» запущен в 69 субъектах РФ. Программа успела хорошо зарекомендовать себя: работники своевременно получают выплаты, а работодателю не нужно направлять на это средства из оборота.

В тех субъектах РФ, где еще не запущена новая система фонда, ФСС организует вебинары для работодателей. Так, в Тюмени 14 апреля прошло подобное мероприятие для работодателей и разработчиков ПО КОНТУР. Те, кто не успел вовремя принять участие в вебинаре, могут прийти 16 апреля.