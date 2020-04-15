ФСС рекомендует лицам старше 65 лет оформлять больничный лист онлайн

Правительством России было приняло постановление, которым утверждаются временные правила по оформлению больничных листков для лиц пожилого возраста. Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в текущих условиях граждане старше 65 лет, которых компании не смогли перевести на удаленный режим работы, должны оставаться дома, пишут «Новые известия».

Указывается, что для оформления электронного больничного никаких документов заполнять не требуется - достаточно только рассказать о своих планах работодателю. Тот в свою очередь должен будет направить информацию о сотруднике в местное отделение ФСС для оформления пособия по карантину. После этого медицинское учреждение оформит электронный больничный и переведет средства на карту прямо из бюджета фонда.

Посмотреть размер назначенного пособия, а также отследить процесс его начисления доступно в личном кабинете на интернет-портале ФСС. На нем действительны те же логин и пароль, что и на сайте госуслуг.

Отмечается, что денежные средства по такому больничному будут переведены сразу за весь период в течение недели. В ситуации, если стаж работника превышает восемь лет, он получит оплату в полном размере. За основу берется среднемесячный размер заработной платы с одной оговоркой - не больше максимально возможной суммы пособия (69961 рубль в месяц - средний максимальный месячный размер). По этому пособию максимально возможная выплата до 19 апреля составит немногим больше 32 тысяч рублей.