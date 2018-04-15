Юный талант из Уфы произвел фурор на шоу «Вечерний Ургант»

Маленький житель Уфы Никон Асенкин, который принимает участие в программе «Ледниковый период. Дети» засветился, помимо «своей программы, еще и в шоу «Вечерний Ургант». Вместе с другими своими юными соратниками Никон отвечал на смешные вопросы ведущего в рубрике «Взгляд снизу».

Как сообщил телеканал БСТ, Никон известен в Башкирии тем, что в свое время занимал третье место среди самых маленьких фигуристов в турнире по фигурному катанию в Уфе. Юный спортсмен является вполне амбициозным человеком и мечтает стать олимпийским чемпионом.

В ледовом шоу Первого канала Никон занимается в команде олимпийского чемпиона Романа Костомарова, об этом и о своей пока небольшой, но уже весьма яркой биографии он и рассказал телеведущему Ивану Урганту.