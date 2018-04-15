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Юный талант из Уфы произвел фурор на шоу «Вечерний Ургант»
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Юный талант из Уфы произвел фурор на шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 13:28ОбществоТатьяна МайороваФото: Первый канал
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