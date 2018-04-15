В Уфе 2000 человек записали под диктовку усложненный текст Гузель Яхиной

Вчера, 14 апреля, в акции «Тотальный диктант», по предварительным подсчетам приняли участие около 2000 человек. Мероприятие прошло на 30 площадках, в частности, две площадки были подготовлены для написания иностранцами теста Trud.

В Уфе участники «Тотального диктанта» писали под диктовку отрывок «День» из нового романа Гузель Яхиной «Дети мои», который был дополнительно усложнен экспертным советом филологов.

Как сообщили в пресс-службе УФПС РБ, одной из площадок «Тотального диктанта» впервые стал клиентурный зал городского Главпочтамта на улице Ленина, 28. Текст участникам мероприятия здесь прочитала радиоведущая Анастасия Реут. Количество желающих писать диктант именно здесь оказалось настолько велико, что регистрация участников завершилась задолго до даты проведения мероприятия. Всего на Главпочтамт для участия в «Тотальном диктанте» прибыли более 30 человек.

Как сообщили организаторы «Тотального диктанта», онлайн-вебинар с разбором текста и типичных ошибок состоится на сайте totaldict.ru 18 апреля в 17.00 по уфимскому времени. Очная консультация с филологом пройдет также 26 и 27 апреля в 18.00 в третьем корпусе БГПУ по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а. Раздача работ состоится 26 и 27 апреля с 18.30 также в БГПУ по указанному адресу.

Кроме того, результаты диктанта можно будет узнать каждому его участнику в личном кабинете в конце апреля.

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