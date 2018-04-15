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В Уфе 2000 человек записали под диктовку усложненный текст Гузель Яхиной
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Totalnyi diktant ufa 14 04 2018 002 ejw 1280

В Уфе 2000 человек записали под диктовку усложненный текст Гузель Яхиной

Сегодня, 14:00ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба УФПС по РБ
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