В Башкирии родители просят помочь в поисках 15-летнего подростка
Сегодня, 11:59ОбществоТатьяна Майорова
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Дмитрий Куркин пропал из дома неделю назад.
Родственники и близкие семьи Куркиных из Белебеевского района Башкирии обратились через соцсети к широкой аудитории с просьбой помочь в поисках 15-летнего Дмитрия, который пропал 8 апреля. После безуспешных самостоятельных поисков семья обратилась в полицию.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, лицо смуглое, глаза карие.
Особые приметы: на теле имеются татуировки: птица на колючей проволоке на левой стороне груди и пять синих роз на правой руке.
Был одет: в черную куртку, джемпер с белым треугольником на груди, синие джинсы и темно-синие кроссовки с буквой «N».
Всех, кто может помочь в поисках, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам: 8 (999) 741-95-96, 02.
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