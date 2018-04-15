В Башкирии родители просят помочь в поисках 15-летнего подростка

Родственники и близкие семьи Куркиных из Белебеевского района Башкирии обратились через соцсети к широкой аудитории с просьбой помочь в поисках 15-летнего Дмитрия, который пропал 8 апреля. После безуспешных самостоятельных поисков семья обратилась в полицию.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, лицо смуглое, глаза карие.

Особые приметы: на теле имеются татуировки: птица на колючей проволоке на левой стороне груди и пять синих роз на правой руке.

Был одет: в черную куртку, джемпер с белым треугольником на груди, синие джинсы и темно-синие кроссовки с буквой «N».