Погода в Башкирии 15 апреля: будет пасмурно и тепло

Сегодня, 15 апреля, по Башкирии и в Уфе в основном ожидается пасмурная погода, без осадков. В северо-восточных районах республики возможен небольшой дождь.

Ветер западный, спокойный. со скоростью от 3 до 5 метров в секунду.

Температура воздуха утром от минус 1 до плюс 4 градусов, но, как считает сервис Яндекс.Погода, может ощущаться как при минус 3 градусах.

Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, но без солнца будет казаться, что на улице не больше плюс 1 градуса.

К вечеру, само собой, вновь начнет холодать.