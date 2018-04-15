Погода в Башкирии 15 апреля: будет пасмурно и тепло
Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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Без солнца будет казаться, что на улице еще холоднее.
Сегодня, 15 апреля, по Башкирии и в Уфе в основном ожидается пасмурная погода, без осадков. В северо-восточных районах республики возможен небольшой дождь.
Ветер западный, спокойный. со скоростью от 3 до 5 метров в секунду.
Температура воздуха утром от минус 1 до плюс 4 градусов, но, как считает сервис Яндекс.Погода, может ощущаться как при минус 3 градусах.
Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, но без солнца будет казаться, что на улице не больше плюс 1 градуса.
К вечеру, само собой, вновь начнет холодать.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
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