В РЖД сообщили об отмене сообщения с Украиной и Молдовой из-за коронавируса
С 17 марта Россия приостановит железнодорожное сообщение с этими странами из-за пандемии коронавируса в мире.
Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании». Речь идет об отмене следующих поездов: № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д), № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр-Москва, № 53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург.
Также отмена касается поездов № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).