В Башкирии волонтерам рассказали, как отстаивать правду о Великой Победе

В городе Октябрьский состоялся Республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров к реализации мероприятий посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На открытии Форума с приветственным словом к молодежи выступил ветеран Великой Отечественной войны Ефим Андриянович Косткин. Он пожелал ребятам успешной образовательной программы, чтобы все мероприятия посвященные Дню Победы прошли на высоком уровне во всех муниципальных образованиях республики.

В рамках образовательной программы Форума участники узнали о смыслах и целях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», о том, как вовлекать молодежь в мероприятия по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также о том, как отстаивать правду о Победе и не поддаваться попыткам фальсификации истории.

Образовательные блоки по организации и проведению Всероссийских мероприятий в формате Дней Единых Действий, созданию мобильных групп помощи ветеранам Великой Отечественной войны и акции «Диктант Победы», работе с информационными ресурсами Движения «Волонтеры Победы» участники усваивали от ведущих экспертов Башкирии и представителей Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы».

В ходе проведения форума были также написаны поздравительные письма для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Москва в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы». В преддверии Дня Победы эти письма будут вручены московскими активистами.