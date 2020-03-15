Синоптики пообещали сильное похолодание в Башкирии
15 марта, 12:43ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По прогнозам синоптиков Башгидромета, весна и не думает приходить в регион.
В республике в ближайшее время существенно изменится погода. Уже сегодня, 15 марта, территория Башкирии окажется под власти циклона, который пришел к нам с юго-западных регионов страны.
Погода ухудшится - ожидаются мокрый снег, дождь, гололед, снежный накат, сильный ветер. Температура составит до 4 градусов тепла и будет понижаться в дальнейшие дни.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей