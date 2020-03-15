После пожара: сгоревшую усадьбу Бухартовских в Уфе вновь выставят за рубль

Власти Уфы решили вновь выставить на торги усадьбу Бухартовских (Аксакова, 48)– стоимость обозначена в один рубль. Об этом чиновники администрации города заявили после экстренного совещания, созванного после пожара в усадьбе в пятницу вечером.

В мэрии пояснили, что памятник готовят к последующей приватизации.

Ранее, напомним, усадьбу уже выставляли на торги – в январе 2019 года, но аукцион не состоялся, поскольку желающих приобрести памятник архитектуры так и не нашлось. Теперь здание – главный дом и флигель – выставят на торги уже этим летом.

В ближайшее время доступ к культурному объекту будет ограничен – из-за хрупкости конструкций после пожара. В мэрии также заявили, что на участок земли, где расположен памятник, никто не претендует – застройщики о своем интересе к данному объекту ранее не заявлял.

Напомним, что вчера, 14 марта, члены Союза по правам человека при главе Башкирии, известные общественники и неравнодушные уфимцы выступили с серией одиночных пикетов в защиту усадьбы Бухартовских и других памятников старины.

«Памятник архитектуры – власть отвечает за этот пожар», «Прокурор! Где посадки за уничтожение памятников истории?», «Позор мэрии Уфы!» - с такими лозунгами выступили жители города.