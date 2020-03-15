Лица Победы. Нина Демешева: Спасая раненного красноармейца, взяла в плен немца

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Демешева (Скворцова) Нина Петровна. 1923 года рождения

Из наградного листа:

«В боях за село Горенку под пулеметным и минометным огнем перевязывала и вынесла 16 раненых бойцов и командиров с их оружием. Перевязывая раненого красноармейца, заметила ползущих к ней немцев. Она взяла у раненого винтовку и, подпустив на 20 метров, одного убила, а второй сдался в плен.

Несмотря на то, что и ее ранило в руку, на поле боя у моста на житомирском шоссе она перевязала и вынесла под сильным обстрелом 3 тяжело раненых и вывела 5 раненых в ноги и в спину. В лесу под селом Красное перевязала и вынесла с поля боя 5 раненых. В районе Дивина перевязала и вынесла с поля боя 10 раненых.

За проявленное мужество и отвагу награждена орденом «Красная Звезда».

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