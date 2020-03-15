В Башкирии общественник решил через СК наказать всех, кто обидел Терешкову

Об этом Олег Галин сообщил на своей странице в Facebook – общественник опубликовал обращение с призывом «остановить травлю Валентины Терешковой за ее предложение об «обнулении» количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина».

Отметим, что ранее под одним из постов Галина сразу несколько подписчиков раскритиковали за ее спорное предложение, вызвавшее настоящий резонанс в российском обществе и социальных сетях. Позже Олег Галин, судя по всему, почитав десятки негативных комментариев в адрес Героя Советского Союза и депутата Госдумы Валентины Терешковой, решил обратиться в следственный комитет республики с просьбой возбудить уголовное дело в отношении тех, кто так или иначе оскорбил ее.

«Заявление в порядке ст. 144 УПК РФ о возбуждении уголовного дела по ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Прошу привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за распространяемые посты и комментарии в социальных сетях и средствах массовой информации, в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти.

Указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления. Публикуемые высказывания, посты и комментарии расцениваю унижающими честь и достоинство конкретного представителя власти - Терешковой Валентины Владимировны и законодательной власти Российской Федерации в целом. Материалы подтверждающие факт совершенного преступления размещены по ссылке. О принятом решении прошу уведомить меня в трёхдневный срок в соответствии с законом», - сообщил Олег Галин в социальной сети.