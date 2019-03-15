В уфимской больнице скончалась пациентка, упавшая со сломанного стула
В медучреждении сообщили, что смерть женщины не была следствием падения.
Пожилая пациентка уфимской больницы №13, где в 2017 году из-за скандала со сломанным лифтом и ползущей по лестнице женщиной сменился главврач, Ляля Толстикова, скончалась после падения со стула, сообщил портал Bash.News.
Пенсионерку госпитализировали в медучреждение с подозрением на отит. В коридоре отделения отоларингологии она попыталась сесть на стул, который оказался сломан – женщина упала и разбила голову. В результате она получила черепно-мозговую травму – на голове была рваная рана и гематома. По словам ее родственников, сначала персонал больницы не обратил внимания на травму. Голову пенсионерке перебинтовали по просьбе ее соседки по палате. Позже состояние Ляли Толстиковой ухудшилось, ее отвезли в реанимацию, где она скончалась. Дочь пенсионерки Рената Диваль сообщила, что по результатам вскрытия женщина умерла от язвы желудка.
В больнице №13 Mедиакорсети сообщили, что смерть пациентки не была следствием падения. В минздраве Башкирии такой случай подтвердили, сообщив, что в настоящее время с ним разбираются комиссии.
Напомним, в январе 2017 года в поликлиническом отделении №1 больницы произошел резонансный случай. Пациентка со сломанной ногой Татьяна Меленчук из-за неработающего лифта поднималась по лестнице к рентгенологу на второй этаж на четвереньках. Ее дочь снимала происходящее на видео. После этого был уволен главврач больницы Радиф Сабиров. Вместо него на эту должность назначили бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии Эльзу Сыртланову.