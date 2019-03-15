В уфимской больнице скончалась пациентка, упавшая со сломанного стула

Пожилая пациентка уфимской больницы №13, где в 2017 году из-за скандала со сломанным лифтом и ползущей по лестнице женщиной сменился главврач, Ляля Толстикова, скончалась после падения со стула, сообщил портал Bash.News.

Пенсионерку госпитализировали в медучреждение с подозрением на отит. В коридоре отделения отоларингологии она попыталась сесть на стул, который оказался сломан – женщина упала и разбила голову. В результате она получила черепно-мозговую травму – на голове была рваная рана и гематома. По словам ее родственников, сначала персонал больницы не обратил внимания на травму. Голову пенсионерке перебинтовали по просьбе ее соседки по палате. Позже состояние Ляли Толстиковой ухудшилось, ее отвезли в реанимацию, где она скончалась. Дочь пенсионерки Рената Диваль сообщила, что по результатам вскрытия женщина умерла от язвы желудка.

В больнице №13 Mедиакорсети сообщили, что смерть пациентки не была следствием падения. В минздраве Башкирии такой случай подтвердили, сообщив, что в настоящее время с ним разбираются комиссии.