В Башкирии объявлен конкурс на лучшую стратегию развития башкирского народа

Под стратегией развития подразумевается видение будущего башкирского народа через 20−30 лет. Фактически это должен быть документ, описывающий основные направления работы и способы реализации поставленных целей. Финальный проект документа впоследствии будет представлен на утверждение V Всемирного курултая башкир и может стать базой для новых госпрограмм.

Материалы для участия должны быть представлены в виде электронной презентации. В конкурсе могут принять участие как жители республики, так и соотечественники, проживающие за ее пределами. Заявки на конкурс принимаются до 29 марта.

Все работы участников будут оценены экспертным советом и опубликованы, а лучшая концепция ляжет в основу стратегии. Итоговый проект будет разработан командой, в которую войдут авторы наиболее интересных предложений. Самые активные разработчики будут приглашены на V Всемирный курултай башкир в качестве делегатов.