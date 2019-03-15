В «Альянсе врачей» раскритиковали отчет главы минздрава Башкирии о зарплате медиков
Глава профсоюза Анастасия Васильева заявила, что отчет главы башкирского минздрава не соответствует действительности.
Председатель профсоюза заявила также, что намерена провести проверку и наказать виновных. По словам Васильевой, цифры, отраженные в отчете Максима Забелина, далеко не соответствуют действительности. К примеру, согласно отчету, врачи республики получают 58 663 рублей, а персонал— 29 331 рублей.
При этом сами медики, по ее словам, только могут о таком мечтать. К примеру, младший работник уфимского наркологического диспансера № 1 получает в месяц 20 тысяч рублей.
Глава профсоюза Анастасия Васильева с просьбой разобраться в вопросе обратилась к Радию Хабирову. Ее обращение доступно на сайте Электронной приемной главы республики.
Женщина предложила провести проверку медицинских учреждений, где у сотрудников низкая зарплата.
- На основании вышеизложенного прошу обеспечить выполнение Указа Президента РФ в вышеуказанной организации и привести заработную плату в соответствие. Также привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — говорится в послании Анастасии Васильевой.
Ранее мы писали о том, что и.о. минздрава Башкирии Максим Забелин раскритиковал отчет врачей-онкологов, признавшись, что те оказывали давление на пациентов.