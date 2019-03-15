Супругам-юбилярам в Башкирии подарят 2 тысячи сервизов из фарфора на 8,4 млн рублей
Их поставит «Башкирский фарфор».
ООО «Башкирский фарфор» выиграло аукцион госкомитета Башкирии по делам юстиции на поставку подарочных наборов юбилярам супружеской жизни в отделы записи актов гражданского состояния республики. Супружеским парам подарят чайные сервизы на шесть персон с надписью «С юбилеем!».
В наборы входят шесть чашек с блюдцами, чайник, сахарница и сливочник из фарфора. Максимальная цена контракта на покупку свыше 2 тысяч комплектов составляла 8,4 млн рублей. Поскольку «Башкирский фарфор» был единственным участником аукциона, он выполнит заказ по начальной цене. Сервизы должны быть поставлены в течение двух месяцев.
В Башкирии поздравляют супружеские пары, прожившие в браке 50, 60, 70 и 75 лет.
Компания «Башкирский фарфор», по данным Контур.Фокус, зарегистрирована в Октябрьском и принадлежит предпринимателю Льву Сандлеру. Предприятие является поставщиком фарфоровой посуды в Башкирии и Казани. В прошлом году наборами «Башкирского фарфора» ЗАГСы также поздравляли юбиляров. Компания выиграла два тендера на поставку в департамент продовольствия и социального питания Казани.