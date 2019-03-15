Самолет Уфа-Нижевартовск совершил экстренную посадку из-за самочувствия пассажира
15 марта, 10:35ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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У пожилого мужчины не прощупывался пульс.
Экипаж рейса Уфа-Нижневартовск совершил экстренную посадку в Тюмени в связи с плохим самочувствием пассажира на борту. Пассажиру рейса резко стало плохо, у него перестал прощупываться пульс, сообщает телеграм-канал «Нижневартовск/сейчас».
Лайнер «Уральских авиалиний» запросил посадку. Мужчине сразу оказали помощь кардиологи, сейчас он находится в больнице под наблюдением. Спустя 40 минут рейс продолжил маршрут.
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