Самолет Уфа-Нижевартовск совершил экстренную посадку из-за самочувствия пассажира

Экипаж рейса Уфа-Нижневартовск совершил экстренную посадку в Тюмени в связи с плохим самочувствием пассажира на борту. Пассажиру рейса резко стало плохо, у него перестал прощупываться пульс, сообщает телеграм-канал «Нижневартовск/сейчас».