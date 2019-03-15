РКБ Уфы наймет самолет и вертолет для перевозки больных
На оплату услуг санитарной авиации готовы потратить до 12,8 млн рублей.
Республиканская клиническая больница им. Куватова объявила аукцион на оказание услуг по выполнению полетов из аэропорта Уфы для оказания срочной медицинской помощи населению. Медучреждение намерено нанять для санитарных рейсов самолет и вертолет с экипажами и медицинским персоналом. Кроме того, в аэропорту должны быть наготове резервные воздушные суда, заправленные авиационным топливом.
Полет должен начаться не более чем через 30 минут после получения заявки. Больница обязуется доставлять больных до аэропорта своими силами и своевременно. Самолет должен быть оборудован не менее двумя лежачими местами, у вертолета должно быть не менее трех посадочных мест. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем на срок до 31 декабря текущего года, составляет 12,8 млн рублей. Финансировать он будет за счет субсидий из республиканского бюджета. Аукцион назначен на 5 апреля.