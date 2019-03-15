Минздрав Башкирии объявил конкурс на должность директора санатория «Якты-куль»

Министерство здравоохранения Башкирии объявило конкурс на должность директора санатория «Якты-куль». Документы от кандидатов принимаются в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня.

У соискателей должно быть высшее образование по соответствующим специальностям либо диплом о профессиональной переподготовке, опыт работы на руководящей должности не менее года. Также претенденты должны направить свои предложения по развитию санатория.

Временно исполняет обязанности руководителя «Якты-куль» бывший глава Ташбулатовского сельсовета Абзелиловского района Салават Нафиков. Ильдар Нафиков, управляющий санаторием с мая 2015 года, в октябре прошлого года был назначен главой Абзелиловского района Башкирии.