Минздрав Башкирии объявил конкурс на должность директора санатория «Якты-куль»
Документы от кандидатов принимаются в течение месяца.
Министерство здравоохранения Башкирии объявило конкурс на должность директора санатория «Якты-куль». Документы от кандидатов принимаются в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня.
У соискателей должно быть высшее образование по соответствующим специальностям либо диплом о профессиональной переподготовке, опыт работы на руководящей должности не менее года. Также претенденты должны направить свои предложения по развитию санатория.
Временно исполняет обязанности руководителя «Якты-куль» бывший глава Ташбулатовского сельсовета Абзелиловского района Салават Нафиков. Ильдар Нафиков, управляющий санаторием с мая 2015 года, в октябре прошлого года был назначен главой Абзелиловского района Башкирии.
Чистая прибыль «Якты-куль», к которому правительство присоединило дом отдыха «Березки», в 2017 году составила 1,7 млн рублей при выручке в 157,8 млн рублей. По доходности он занимает пятое место среди здравниц республики. В санатории лечат сапропелью – иловыми отложениями водоемов и ваннами с радоновым концентратом.