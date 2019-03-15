Канал Владимира Зеленского на YouTube разблокировали

Видео политика снова доступно к просмотру. Об этом пишет RNS.

Причины блокировки канала Зеленского на YouTube так до конца и не ясны. Когда доступ к контенту владельца аккаунта был ограничен пользователи могли видеть лишь сообщение, в котором говорилось, что канал заблокирован в связи с нарушением правил YouTube.

Отметим, что Владимир Зеленский находится на первой строчке рейтинга кандидатов в президенты Украины. Лидирующую позицию в списке он занял еще в начале 2019 года. За него готовы отдать свой голос 24,7% украинцев, которые намерены прийти на выборы и уже определились кому отдать свой голос.