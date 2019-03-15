Горный университет Петербурга получил золотые медали на выставке HI-TECH

Выставка HI-TECH, представляющая высокие технологии и инвестиционные проекты в научно-технической сфере, завершила свою работу 14 марта, информирует forpost-sz.ru. Основной целью её проведения является содействие в поиске потенциальных инвесторов для разработок ученых. Выставка, слоган которой звучит как «от инновации к реализации», проходит в Санкт-Петербурге с 1996 года.

В нынешней экспозиции было представлено 17 направлений, по каждому из которых победителей выбирали специалисты Межотраслевого союза высокотехнологичного экспорта и импортозамещения. Среди тем выставки были такие, как наноматериалы, робототехника, цифровое производство, рациональное природопользование и системы безопасности.

Ученые из горного университета Санкт-Петербурга представили на мероприятии семь проектов. Пять из них стали лауреатами в конкурсе инноваций. Разработка, посвященная технологиям переработки отходов кремниевого производства, вызвала самый оживленный интерес присутствующих.

По словам руководителя авторского коллектива, декана факультета переработки минерального сырья Владимира Бажина, внедрение этой инновации на предприятиях даст возможность внедрить технологии замкнутого цикла. Это позволит применять в промышленных масштабах мусор. Его переизбыток не только послужит сырьем для уникальных товаров, но и принесет прибыль. Например, из отходов можно изготавливать отвердители в огнеупорных материалах и тампонажных растворах. Они могут применяться, например, во время бурения скважин или в производстве технического стекла, добавил Бажин.