Весь март билеты на автобус между Уфой и Казанью будут стоить 99 рублей
Сегодня, 17:52ОбществоЗиля Аскерова
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Условие распространяется на онлайн-билеты.
Сервис Яндекс.Автобусы предлагает отличные цены на автобусные рейсы между Уфой и Казанью: билет в одну сторону весь март будет стоить 99 рублей.
Эта цена распространяется на билеты, купленные онлайн. На выбор предоставляется около 10 рейсов и любое время.
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