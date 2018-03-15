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Весь март билеты на автобус между Уфой и Казанью будут стоить 99 рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Весь март билеты на автобус между Уфой и Казанью будут стоить 99 рублей

Сегодня, 17:52ОбществоЗиля Аскерова
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