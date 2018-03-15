Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Дольщики двух долгостроев в Москве к 2019 году смогут получить свое жилье
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Buninskie luga moskva jk 317373827 7

Дольщики двух долгостроев в Москве к 2019 году смогут получить свое жилье

Сегодня, 17:53Общество
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Голодающие в Уфе требуют отставки Рустэма Хамитова
Как готовятся к выборам 18 марта штабы кандидатов в Башкирии