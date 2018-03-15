Дольщики двух долгостроев в Москве к 2019 году смогут получить свое жилье

По словам дольщиков, купивших недвижимость в жилом комплексе «Марьино град», план застройки был представлен еще в 2012 году. Работы начались, но неожиданно приостановились. За 5 лет застройщик «МарьиноСтрой» успел возвести только каркас зданий у ЖК «Марьино град».

Похожая проблема случилась и у застройщика «СтройПлюс». Сдача квартир в ЖК «Спортивный квартал» планировалась на 2015 год, однако тогда покупатели так и не получили свои квартиры.

Возведение домов было приостановлено из-за того, что застройщики испытывали значительные финансовые трудности. Одной из причин этого стал кризис 2014 года: из-за него и «МарьиноСтрой», и «СтройПлюс» закончили 2015 год с негативными экономическими показателями. Так жилые комплексы и превратились в долгострои.

По словам гендиректора ООО УК «Базисные инвестиции» Михаила Оглоблина, который сейчас курирует застройщиков жилых комплексов, теперь предприняты все меры, чтобы участники долевого строительства наконец получили свое жилье. Изначально ситуацию контролировали власти столицы. Проблему долгостроев удалось решить при содействии Департамента развития новых территорий, Москоминвеста и Департамента имущественных отношений.

Выходом стало новое соглашение о достройке объектов, которое Михаил Оглоблин заключил с компанией Capital Group. После этого на площадках начались активные работы, комплексы обнесли забором, вокруг них усилили охрану. Сейчас на объектах проводятся работы, допустимые в холодное время года.