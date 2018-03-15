Башкирию включили в федеральный ТОП-10 по расходам на социальную сферу

Восьмое место среди других регионов РФ заняла Башкирия по сумме расходов на социальную политику. Расходы нашего региона на эти актуальные нужды составили 43,5 млрд рублей. При этом уточняется, что в Приволжском федеральном округе наша республика по данному показателю является абсолютным лидером.

Как сообщило информагентство «Башинформ», рейтинг субъектов страны на эту тему опубликовал новый федеральный информационно-аналитический журнал «Социальная защита в России» в своем пилотном номере.

Кстати, в номере ситуации в Башкирии посвящен целый раздел. В нем опубликована статья, посвященная прошедшему в Уфе в декабре прошлого года заседанию Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, опубликована в блоке, посвященном нашей республике. У нее весьма громкое название: «В Республике Башкортостан больше нет очередей на получение социальной помощи», которое уже вызвало немало саркастических замечаний комментаторов в соцсетях.