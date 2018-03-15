Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирию включили в федеральный ТОП-10 по расходам на социальную сферу
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%8b%d0%be%d1%8b%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b8

Башкирию включили в федеральный ТОП-10 по расходам на социальную сферу

Сегодня, 13:24ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Голодающие в Уфе требуют отставки Рустэма Хамитова
Как готовятся к выборам 18 марта штабы кандидатов в Башкирии