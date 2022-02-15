«Вы для меня собака»: как министр ЖКХ Башкирии отвечает уфимцам в соцсетях на жалобы

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев за последнее время несколько раз попадал в забавные ситуации. Чиновник, будучи одним из немногих в республике, по-свойски ведет соцсети и даже отвечает на комментарии уфимцев. На этот раз министр даже «сцепился» в комментариях с общественником.

12 февраля министр ЖКХ Башкирии опубликовал на своей странице в Facebook отчетный пост об уборке снега в городе. В этом году снежная проблема в Уфе вышла, пожалуй, на первый план — многие уфимцы подмечают, что пока в столице республике чистят центральные улицы, уфимские дворы превратились в настоящие снежные полигоны. Жалобы жителей города на портале «Уфа снежная» результата особого не приносят — многие подмечают, что заявки на очистку улиц чудесным образом исчезают с карт. Как предполагают сами уфимцы, жалобы, вероятно, просто-напросто удаляются. На этот раз от горожан «попало» и самому Марзаеву. Чиновника жестко раскритиковали в комментариях под «снежным» постом. — Алан, вот Вы стоите, руки в брюки… в кармане, а снег-то никто и не убирает. Город утопает в снегу. Толку от того, что ваши фотки выложили. Ходить по городу невозможно. Где трактора, которые в прошлом году убирали снег. Грек совсем никудышный, но Вы-то хоть немного работоспособны, — написал ветеран госслужбы Салават Гиниатуллин. Его обращение не осталось без ответа — Марзаев лично ответил Гиниатуллину, причем сделал это не официально, как уфимцы привыкли видеть на странице того же Радия Хабирова, а по-народному, по-свойски. — Вы что, в сварочных очках по городу ходите? Ну если вы не замечаете, насколько город стал чище за последние три дня, то у вас однозначно что-то со зрением, — ответил Марзаев. На этом министр ЖКХ не остановился и уже в следующем комментарии он фактически «свалил» всю вину за неубранный снег на мэра города Сергея Грекова, который 14 февраля подал в отставку и ушел на повышение полпредом при Путине. — Никто не говорил что город вылизан, но то что за два дня есть координальные изменения только слепой может не увидеть и последнее вы свои претензии вообще-то не по адресу предъявляйте я министр, а не мэр хотя и беру на себя ответственность Мэра и вместо спасибо наблюдаю выпады таких не благодарных и не разбирающихся людей в вертикали власти как вы <…> с сегодняшнего дня вы для меня становитесь аналогией собаки лающей на реку, а река на лай собак никогда не реагирует)), — добавил Марзаев. [орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.] За день до этого Марзаев «сцепился» в комментариях с общественником Альбертом Рахматуллиным, известным в Уфе как активист движения «СтопБашРТС», ратующее за снижение тарифа на отопление и борьбу с высокими коммунальными счетами. Так, Рахматуллин предложил Марзаеву и руководству города извиниться перед жителями за вовремя неубранный снег, намекнув на скорую отставку Грекова и перевод ответственности на теперь уже бывшего мэра Уфы. — Я трусом никогда не был и не снимаю с себя ответственности тоже. <…> Вы хотите, чтобы я уволился? Петиция ваша набрала в четыре раза меньше голосов в сравнении с теми, кто хочет, чтоб я работал, поэтому давайте про это забудем — я не люблю глумиться над пораженцами. <…> Наберись, пожалуйста, мужества и ответь конкретно — ты хочешь, чтоб я уволился?)) И сразу не забудь озвучить аргументы, что стало хуже с моим приходом. <…> Я прежде всего Мужчина и Осетин, а потом только чиновник, — подметил Марзаев. Марзаев в интернет-диалоге с Рахматуллиным также подметил, что в должности министра ЖКХ находится всего седьмой месяц, и попросил Рахматуллина озвучить конкретные претензии к его работе. — Платежи за отопление все также высокие, снег все также не вычищен на моей улице, например, УЖХ все банкроты, но еще больше поднимают тариф за содержание, городской УК нет и, похоже, не будет, к частникам все также тяжело уйти, порядка в УЖХ как не было до вас, так и нет при вас. Вы сейчас опять все на Грекова свалите. Тогда вопрос, а вы зачем нам нужны? Давайте уберём минЖКХ? , — ответил Рахматуллин, но этот комментарий по непонятной причине остался без министерского ответа. В конце декабря 2021 года министр ЖКХ Башкирии признался, что скандальная аудиозапись, в которой он поручает «вылизать» улицы столицы Башкирии «к приезду шефа», а также подкрепляет свои слова нецензурной лексикой, принадлежит ему. Он разъяснил, что запись «слили» из группы чиновников в мессенджере. Марзаев извинился перед жителями за инцидент и заявил, что ему стыдно. Немногим раньше министр ЖКХ сам пожаловался на скользкие улицы города, когда Уфа превратилась в один сплошной каток. Марзаев добавил, что глава Башкирии требует порядка в ЖКХ именно с него, поэтому, по его словам, ему приходится «перехватывать шашку» из рук городских властей, обязанность которых убирать снег.

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