В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»

В Уфе вновь появится «Делимобиль», в город поступят 500 автомобилей разных марок. Впервые каршеринг появился в городе в 2017 году. Перерыв длился около двух лет, но сейчас компания планирует возвращаться в Башкирию уже предстоящей весной.
Интересно, что компания привозит машины для запуска каршеринга одновременно с тем, как в республику нагрянет с визитом основатель «Делимобиля» Винченцо Трани.
Ранее сообщалось, что в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Как объяснили владельцы бизнеса, на такие меры пришлось пойти из-за невысокого спроса в период пандемии. Отмечается, что прибыль от каршеринга упала еще в 2020 году, а сейчас предприниматели решили немного сменить направление и заняться каршерингом самокатов, которые, к слову, пользуются большим спросом у уфимцев.