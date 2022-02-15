В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»

В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»
В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»
Сегодня, 13:35ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
После долгого перерыва компания решила обратно вернуться в Уфу, в то время как владельцы другого сервиса каршеринга выставили свой бизнес на продажу. Как пишет РБК-Уфа, возвращение «Делимобиля» связано с приездом в Башкирию его основателя.

В Уфе вновь появится «Делимобиль», в город поступят 500 автомобилей разных марок. Впервые каршеринг появился в городе в 2017 году. Перерыв длился около двух лет, но сейчас компания планирует возвращаться в Башкирию уже предстоящей весной.

Интересно, что компания привозит машины для запуска каршеринга одновременно с тем, как в республику нагрянет с визитом основатель «Делимобиля» Винченцо Трани.

Ранее сообщалось, что в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Как объяснили владельцы бизнеса, на такие меры пришлось пойти из-за невысокого спроса в период пандемии. Отмечается, что прибыль от каршеринга упала еще в 2020 году, а сейчас предприниматели решили немного сменить направление и заняться каршерингом самокатов, которые, к слову, пользуются большим спросом у уфимцев.

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