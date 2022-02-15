В Сбербанке прокомментировали рост цен на жилье в России в 2022 году

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сказал, что на рынке недвижимости Российской Федерации нет пузыря. Кроме того, в текущем году цена на недвижимость начнет стабилизироваться, поэтому сильного подорожания не будет.

Попов подчеркнул, что до насыщения спроса еще далеко. Россияне все еще мало обеспечены жильем в сравнении с другими государствами — 27–28 квадратных метров на человека. Именно это остается одним из драйверов роста отрасли. В прошлом году стоимость жилья выросла в 50 крупнейших городах страны. В их число вошли также Москва и Санкт-Петербург. Тут рост превысил 30%. В 2022 году ситуация стабилизируется, и роста цен на жилье не произойдет. Об этом информирует ria.ru. Портфель кредитов девелоперам жилья ежегодно почти удваивается. 2021 год не стал исключением. Так, со стороны Сбербанка для застройщиков он вырос в два раза, приблизившись к 1,8 триллиона рублей, отметил замглавы Сбербанка. Попов добавил, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в портфеле финансовой организации превышает 100%. Никаких проблем со спросом нет, а есть стабильный уровень перекрытия. Продажи у застройщиков идут даже лучше, чем Сбербанк изначально закладывал в модели движения денежных средств. По его словам, пузырь не надулся - ситуация находится под контролем. Увеличение ставок по кредитам на рынке оказывает влияние на сектор жилой недвижимости в меньшей степени. Средняя рыночная ставка для заемщиков из данного сектора равна 3,3%. Подобная ставка возможна, так как счета эскроу наполнены, а продажи идут высокими темпами, объясняет банкир. В Сбербанк в минувшем году поступило свыше 2 000 заявок на проектное финансирование, что на 36% выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация такая же: рост на 57,5% год к году. Все это свидетельствует об активизации девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Тут Сбербанк чувствует себя уверенно, подытожил Анатолий Попов.

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