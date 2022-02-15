В Башкирии признали виновным ритуальщика, который спрятал тело знакомого в могилу

В Кумертау бывшего сотрудника ритуальной службы признали виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.
Местный 21-летний житель 11 мая поругался со своим 25-летним знакомым из-за девушки: тот, находясь еще в местах лишения свободы, переписывался с девушкой обвиняемого. Из-за возникшей ссоры завязалась драка, в ходе которой оба молодых человека скатились вниз по оврагу и попали в водоем. В результате обвиняемый начал руками удерживать голову погибшего под водой, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
После совершенного убийства обвиняемый привез тело на кладбище и закопал на месте вырытой могилы. Известно, что до этого он работал в ритуальной службе, в связи с чем ему представилась возможность таким образом скрыть тело и следы своего преступления.
Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и постановил выплатить матери потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.
Ранее мы писали о том, что обвиняемый свою вину признал, указав при этом место, где захоронено тело. Теперь ему грозит до 9 лет колонии.