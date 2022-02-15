В Башкирии лесные питомники будут защищены от строительства

В Башкирии лесные питомники будут защищены от строительства
В Башкирии лесные питомники будут защищены от строительства
Сегодня, 12:59ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В республике появились новые изменения в законе о лесных отношениях. В частности, это касается лесных питомников. Об этом сообщил председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Теперь в законе есть новое понятие, которое позволяет защитить питомники — «создание лесных питомников и их эксплуатация». Это позволит защитить леса от строительства объектов в рекреационных зонах разного вида и проводить лесовосстановительные работы.

Толкачев подчеркнул, что на данный момент Башкирия занимает лидирующие позиции в Приволжском округе по масштабам лесовосстановления, которое проводится искусственным образом. Известно, что сейчас в республике закупается лесопосадочная техника, но, как он отметил, необходим качественный посадочный материал в том числе.

Ранее в Уфе незаконным образом спилили деревья на территории скандально известной гостиницы «Лидо». Благодаря неравнодушным городским общественникам удалось установить, что лесные насаждения спилила компания, которая занималась сносом гостиницы.

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